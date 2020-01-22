Зеленский сообщил, что получил от партнеров сигналы о готовности России к переговорам

Глава Украины предложил публичный разговор с Россией.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получал от международных партнеров "сигналы" о готовности российской стороны к прямым переговорам с киевским режимом. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с местными журналистами. Политик отметил, что следует говорить о публичном формате такого общения. Он выступил против диплога с Москвой "за кулисами".

Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский настаивает, что Украина непричастна к падению ракеты в Польше.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України