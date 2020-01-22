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Зеленский настаивает, что Украина непричастна к падению ракеты в Польше

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Глава Украины полагает, что в Польше люди погибли из-за "российской ракеты".

Украинский президент Владимир Зеленский настаивает, что его страна и Вооруженные силы непричастны к падению ракеты в Люблинском воеводстве соседнего государства. Жертвами трагедии в Польше стали два человека. Лидер Украины призвал страны Запада дать киевскому режиму доступ к месту инцидента, падения боевых снарядов для участия в международном расследовании.

Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар.

Владимир Зеленский, президент Украины

Политик призвал коллег из НАТО "быть справедливыми" и для начала доказать вину сил противовоздушных сил республики.

Захарова: Зеленский ведет себя абсолютно по-хамски.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, пво, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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