Зеленский заявил, что находится в Киеве, а ВСУ не намерены складывать оружие

Глава Украины развеял несколько фейков о его местонахождении и приказах.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время находится в Киеве, а украинские войска не намерены складывать оружие. С таким заявлением к гражданам страны политик обратился из центра столицы. Во время записи ролика глава государства находился на Банковой улице, расположенной около президентского офиса.

Сейчас в сети очень много появилось фейковой информации, что якобы я призываю нашу армию сложить оружие и идет эвакуация. Значит так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что российский лидер Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине Такое решение президент принял в ответ на обращение руководителей народных республик Донбасса о помощи. Москва не планирует оккупировать украинские территории. Страна ставит своими задачами демилитаризацию и денацификацию.

Зеленский согласился на предложение Путина по вопросу переговоров

Фото: Facebook / Володимир Зеленський