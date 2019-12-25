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Зеленский согласился на предложение Путина по вопросу переговоров
Сегодня, 7:01
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Зеленский согласился на предложение Путина по вопросу переговоров

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РФ и Украина обсуждают место и время встречи.

Украинский президент Владимир Зеленский согласился на предложение российского лидера Владимира Путина по вопросу переговоров. Глава государства заметил, что хочет говорить с коллегой о прекращении огня и о достижении мира. Ранее пресс-секретарь офиса украинского президента Сергей Никифоров сообщил журналистам о том, что между сторонами ведутся консультации о времени и месте для встречи.

Приходится опровергнуть утверждения, что мы отказались вести переговоры. Украина была и остается готова говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы согласились на предложение президента РФ.

Сергей Никифоров, пресс-секретарь Зеленского

Чиновник заметил, что чем раньше начнутся российско-украинские переговоры, тем больше шансов для государства будет на восстановление нормальной жизни. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил СМИ, что Владимир Путин готов отправить в Минск на переговоры с Киевом российскую делегацию. Однако Украина предложила в качестве места для переговоров Варшаву, после чего связь завершилась.

WP: в США сообщили о готовности эвакуировать Зеленского с Украины.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official
 

Теги: владимир зеленский, владимир путин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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