Зеленский назвал мир на Донбассе и возвращение Крыма своими главными задачами

По этим причинам он не намерен отказываться от санкций против России.

Владимир Зеленский назвал мир на Донбассе и возвращение Крыма своими основными задачами на посту президента Украины. По этим причинам он не намерен отказываться от санкций против России. Об этом пишет ТАСС.

"Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий - моя главная миссия как президента Украины", - заявил Зеленский после переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Глава государства выразил надежду на дипломатическую поддержку со стороны партнеров Украины, в том числе Словакии. Он заявил о намерении обсудить на саммите "нормандской четверки" обмен с Россией по формуле "всех на всех" и договориться об отводе войск с оккупированных на Донбассе территорий.

Ранее глава ДНР заявил о желании войти в состав России.

Видео: YouTube / Зе!Президент