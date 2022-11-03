Глава Украины рассказал о своих планах по посещению полуострова.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хочет в Крым и "увидеть море". Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире Чешского телевидения. Политик отметил, что намерен посетить полуостров, когда контроль за регионом больше не будет находиться у России. Иностранный журналист задал спикеру вопрос о том, что он сделает первым делом после победы киевского режима в региональном конфликте. Он добавил, что отправится на море не в зимний период, а дождется тепла.

Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море… Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в рамках своей предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба кандидата Владимира Зеленского сообщала, что его жена Елена приобрела недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года. После покупки владелицей были уплачены все обязательные налоги и сборы. В настоящее время квартира официально задекларирована Зеленским.

Зеленский заявил, что не надо бояться возможности ядерной войны.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент