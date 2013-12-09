Зеленский заявил, что Украина не получила от ЕС вакцины от коронавируса

Он также сообщил, что ближайшие поставки препарата от COVID-19 будут в конце года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не получила от Евросоюза вакцины от коронавируса. Об этом он заявил на встрече с лидерами некоторых государств в Польше. Его слова приводит ТАСС.

Зеленский считает несправедливым то, что Украина "не получила ничего", несмотря на заключенные договоренности с Брюсселем. Он уточнил, что власти подписали соглашения с Великобританией, Индией и США

Сейчас у нас есть соглашения о поставке 200 млн доз вакцины, но мы получим ее только под конец года - в третьем или четвертом квартале. Владимир Зеленский, президент Украины

Также глава государства отметил, что сейчас на Украине привили около 1 млн человек. Однако этот показатель не является большим на фоне размера страны.

Ранее Зеленский рассказал о "войне в Европе".

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