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Зеленский заявил, что Украина экспортировала миллион тонн сельхозпродукции
Сегодня, 9:25
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Зеленский заявил, что Украина экспортировала миллион тонн сельхозпродукции

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Президент Украины рассказал о работе трех морских портов Украины по доставке зерна.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна экспортировала уже один миллион тонн сельскохозяйственной продукции. Этот груз вывезен с территории трех морских портов по специально созданному для этого зерновому коридору. Политик отметил, что данная сфера дает государству сотни тысяч рабочих мест.

Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов - Черноморска, Одессы и Южного - экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что министр обороны Турции  Хулуси Акар днем 26 августа заметил в эфире местного телеканала Ahaber, что из украинских портов вышли 36 судов с грузом, а еще 39 кораблей направились за загрузкой.

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Фото и видео: Telegram / Зеленский / Официальный

Теги: владимир зеленский, зерно, сельское хозяйство, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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