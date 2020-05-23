Зеленский заявил, что Украина экспортировала миллион тонн сельхозпродукции

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна экспортировала уже один миллион тонн сельскохозяйственной продукции. Этот груз вывезен с территории трех морских портов по специально созданному для этого зерновому коридору. Политик отметил, что данная сфера дает государству сотни тысяч рабочих мест.
Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов - Черноморска, Одессы и Южного - экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.
Владимир Зеленский, президент Украины
Напомним, что министр обороны Турции Хулуси Акар днем 26 августа заметил в эфире местного телеканала Ahaber, что из украинских портов вышли 36 судов с грузом, а еще 39 кораблей направились за загрузкой.
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Фото и видео: Telegram / Зеленский / Официальный
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