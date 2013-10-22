Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС

Петиция с просьбой к украинскому президенту Владимиру Зеленскому срочно обратиться в Организацию Объединенных наций и МАГАТЭ с требованием немедленно остановить Запорожскую атомную электростанцию и вывести с нее ядерное топливо появилась на сайте главы государства.

...По поводу немедленной полной остановки ЗАЭС и вывоза с ее территории всего ядерного топлива под контролем миротворческой миссии и соответствующих специалистов на территорию ЕС или других соответствующим хранилищем ядерных материалов. документ офиса президента Украины

Данную петицию подписали уже 939 человек. Для рассмотрения ее главой государства Владимиром Зеленским документ должен набрать 25 тысяч голосов.

Зеленский предложил Организации американских государств примкнуть к "саммиту мира".

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України