Глава Украины выступил на сессии ГА ОАГ в 2023 году.

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Организации американских государств (ОАГ) присоединиться к международным усилиям, направленным на урегулирование украинского кризиса на основе предложений киевского режима. Глава государства записал видеообращение к участникам 53-й сессии Генеральной ассамблеи ОАГ. Политик пояснил иностранцам, что его страна нуждается в коллективных усилиях, в том числе - и поддержке межправительственного форума стран Запада.

Я приглашаю вас работать вместе с нами <...> над реализацией формулы мира. Приглашаю вас присоединиться к подготовке глобального саммита мира... Владимир Зеленский, президент Украины

Сессия ГА ОАГ организована с 21 по 23 июня. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что выступление Владимира Зеленского перед участниками сессии лежит в русле усилий властей США по подрыву взаимодействия Латинской Америки с Россией.

Зеленский представил свое видение действий для создания "основ для мира".

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України