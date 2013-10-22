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Зеленский предложил Организации американских государств примкнуть к "саммиту мира"

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Глава Украины выступил на сессии ГА ОАГ в 2023 году.

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Организации американских государств (ОАГ) присоединиться к международным усилиям, направленным на урегулирование украинского кризиса на основе предложений киевского режима. Глава государства записал видеообращение к участникам  53-й сессии Генеральной ассамблеи ОАГ. Политик пояснил иностранцам, что его страна нуждается в коллективных усилиях, в том числе - и поддержке межправительственного форума стран Запада.

Я приглашаю вас работать вместе с нами <...> над реализацией формулы мира. Приглашаю вас присоединиться к подготовке глобального саммита мира...

Владимир Зеленский, президент Украины

Сессия ГА ОАГ организована с 21 по 23 июня. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что выступление Владимира Зеленского перед участниками сессии лежит в русле усилий властей США по подрыву взаимодействия Латинской Америки с Россией.

Зеленский представил свое видение действий для создания "основ для мира".

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, латинская америка, организация американских государств, саммит мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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