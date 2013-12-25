Зеленский представил свое видение действий для создания "основ для мира"

Глава Украины оценил помощь ЕС и НАТО.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал на второй конференции по восстановлению Украины, которая проходит в британском городе Лондоне, пять направлений. По мнению главы государства реализация этих пунктов позволит сформировать "основы для мира" в регионе. Политик уточнил перед западными коллегами, что кризис сплотил страны Евросоюза, а также позволил НАТО показать свою "моральную силу".

Я подчеркну пять направлений, по которым мы начали формировать основы для мира. Первое - потенциал единства, второе - потенциал стабильности, третье - потенциал роста, четвертое - потенциал безопасности и пятое, очень важное - потенциал демократии. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил, что Буданов принял участие в заседании военного кабинета.

Фото и видео: YouTube / phoenix