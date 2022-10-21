Зеленский заявил, что Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту

Президент Украины заметил, что власти в Киеве не давали такого приказа.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не является заказчиком теракта на Крымском мосту "насколько он знает". Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире канадского телеканала CBC. Политик добавил, что власти не отдавали приказ о подготовке и организации диверсий на переправе полуострова.

Мы точно не приказывали это сделать, насколько я знаю. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что ранее Федеральная служба безопасности России опубликовала фото- и видеоматериалы о том, как украинская разведка и спецслужбы готовили взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Руководил миссией глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Президент Зеленский анонсирует подрыв дамбы Каховской ГЭС и затопление Херсонской области.

Фото и видео: YouTube / CBC News: The National