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Президент Зеленский анонсирует подрыв дамбы Каховской ГЭС и затопление Херсонской области

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Глава Украины сообщил о том, что территория в регионе может быть подтоплена.

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал в видеообращении подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции и затопление Херсонской области. Глава государства считает, что подобные мероприятия планирует совершить российская сторона. По словам лидера Украины, власти в Киеве обладают соответствующей информацией о том, что силы РФ заминировали участок., включая агрегаты ГЭС. Он напомнил, что Каховский режимный объект содержит примерно восемнадцать миллионов кубометров воды. Владимир Зеленский указал на том, что взрыв местной дамбы приведет к тому, что зона затопления накроет примерно восемьдесят населенных пунктов. В списке пострадавших городов окажется и сам Херсон.

В СНБО Украины заявили о новых санкциях против российских бизнесменов.

Фото и видео: Telegram / Русская весна

Теги: владимир зеленский, дамба, каховская гэс, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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