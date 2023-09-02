Зеленский заслушал актуальную информацию о ситуации на фронте на Украине

Глава Украины рассказал о том, как командование помогает военнослужащим на передовой.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о проведении очередной ставки верховного главнокомандующего, на которой обсуждалась ситуация на фронте, поставки оружия со стороны стран коллективного Запада и военное производство на территории Украины. Соответствующее видеообращение к гражданам глава государства разместил в социальных сетях. Политик пояснил, что стороны поднимали вопросы, связанные с оперативной обстановкой в восточной и южной частями страны, а также планы по предоставлению ВСУ средств для разминирования территории, эвакуации раненых военнослужащих.

Только что провел заседание ставки. Фактически вся ставка о ситуации на фронте сейчас... Много разных нюансов, много разных деталей. Ключевое - дать нашим воинам еще больше необходимого для наступательных операций. Владимир Зеленский, президент Украины

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України