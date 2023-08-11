Зеленский заменит всех областных военкомов

Глава киевского режима назвал итоги заседания СНБО Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в собственном Telegram-канале о своем решении уволить всех областных начальников военкоматов. Глава государства пояснил, что те, кто не замешан в коррупции и захочет сохранить погоны, отправятся на передовую линию, а на их должности будут взяты другие специалисты, которые уже принимали участие в боевых сражениях. Соответствующее постановление одобрено киевский режимом по завершению заседания местного Совета по национальной безопасности и обороны. Политик уточнил в видеообращении к народу, что системой управлять должны те, кто понимает, что взяточничество и цинизм является государственной изменой. Новых руководителей будет назначать главком украинскими войсками после их проверки Службой безопасности Украины.

Зато воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить систему комплектования. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский пригрозил оставить РФ без флота в Черном море из-за отказа от зерновой сделки.

Фото и видео: Telegram / Зеленский / Официальный