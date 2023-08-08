Зеленский пригрозил оставить РФ без флота в Черном море из-за отказа от зерновой сделки

Глава Украины заметил, что Киев добьется того, чтобы перевозить грузы по воде.

Украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей в акватории Черного моря в том случае, если киевскому режиму не дадут экспортировать собственное зерно по водному маршруту. Соответствующее заявление местный глава государства сделал в ходе общения с латиноамериканскими журналистами. Видеозапись общения с политиком опубликована на YouTube-канале издания La Nación. Президент считает, что Украине придется найти способ для того, чтобы "блокада завершилась" и страна могла реализовать право по свободной транспортировке товаров.

Мы предупреждали, что Украина не хочет войны, но если они продолжат стрелять, то да. У нас нет большого количества оружия, но если они продолжат в таком же духе, у них не останется ни одного корабля к концу войны. Мы хотим показать это на практике. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Российская сторона уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.

Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России.

Фото и видео: YouTube / LA NACION