Зеленский: за сутки 137 украинцев погибли, более 300 пострадали

Глава Украины рассказал, что он и правительство останутся в Киеве.

Украинский президент Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что за последние сутки 137 человек погибли, еще более 300 пострадали из-за начала проведения российской стороной специальной военной операции. Официальное обращение главы государства размещено в его собственном аккаунте в Telegram.

По последним данным, сегодня погибли 137 граждан, среди них 10 офицеров, получили ранения 316…Я остаюсь со своим народом. Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский также подтвердил утрату контроля Киевского режима над островом Змеиный, расположенном в Черном море. Лидер страны заметил, что все украинские военные, которые находились на данной территории, погибли. Сам президент не планирует покидать столицу, как и другие члены правительства. В Киеве также останется семья главы государства. Зеленский уточнил, что его жена и дети не являются предателями Родины, при этом он не стал называть их точное местоположение.

Макрон: Зеленский просил его передать Путину предложение по переговорам.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official

