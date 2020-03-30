Макрон: Зеленский просил его передать Путину предложение по переговорам

Во Франции рассказали о готовности принять беженцев из Украины.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что украинский коллега Владимир Зеленский просил его передать российскому лидеру Владимиру Путину предложение по переговорам. В четверг (24 февраля) глава государства звонил в Москву по просьбе Киева. Соответствующее заявление политик сделал на пресс-конференции с журналистами в Брюсселе. Мероприятие проводилось после экстренной встречи стран ЕС.

…Чтобы прежде всего попросить его как можно скорее остановить боевые действия и особенно попросить его поговорить с президентом Зеленским, который и выдвинул эту просьбу, поскольку не мог с ним связаться. Эмманюэль Макрон, президент Франции

В Париже уточнили, что окажут помощь украинским беженцам, как и другие страны ЕС. Регион планирует взять на себя часть ответственности за помощь гражданам Украины, которые решатся покинуть свою страну из-за проведения Россией военной операции. Макрон добавил, что размещение французских военных на территории Румынии будет ускорено. Франция будет в полном объеме выполнять обязанности по обеспечению безопасности для своих союзников по НАТО.

Макрон предложит Украине помощь в размере €300 млн и военную технику.

Фото и видео: European Commission

