Макрон предложит Украине помощь в размере €300 млн и военную технику

Франция вводит санкции против РФ из-за военной операции на Украине.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что предложит Украине военную помощь в размере €300 млн, а также предоставит боевую технику. Соответствующее заявление глава государства сделал во время пресс-конференции с журналистами в Брюсселе. Мероприятие было организовано по завершению экстренного саммита Евросоюза, посвященного кризису вокруг Украины.

Украине выделена беспрецедентная макрофинансовая помощь в размере €1,2 млрд..Франция дополнительно выделит €300 млн для украинской экономики, и мы также готовы продолжить поставки военного оборудования. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Париж также намерен ввести свои санкции против Москвы вслед за европейскими санкциями. ЕС планирует нанести сильный удар по экономической системе РФ, а также в отношении отдельных физических и юридических лиц. Санкции ЕС будут дополнены правительственными мерами.

Байден попросил Макрона заняться организацией саммита с Путиным.

Фото: YouTube / FRANCE 24

