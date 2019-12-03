Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Они касаются нефти, газа и антрацита.

Зеленский утвердил неотложные меры по энергетической безопасности Украины. Президент Украины утвердил решение СНБО по поводу энергетики. Документ предусматривает диверсификацию источников и маршрутов поставок нефти, газа и антрацита. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации.

К 1 июля решится вопрос относительно поставок из одного источника. По новому постановлению, одна компания не может совершать более 30% от общих поставок по стране. Зеленский дал поручение создать меры по увеличению объемов выработки природного газа.Политика также интересует сланцевая нефть и газ. Совместно с институтами Евросоюза будет определены меры по сохранению транзита газа через ГТС.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Сила Сибири": руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа.

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