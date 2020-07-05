Зеленский встретился с направляющимися на ЗАЭС экспертами МАГАТЭ

Президент Украины принял в Киеве экспертов, направляющихся на АЭС в Запорожскую область.

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с направляющимися на Запорожскую атомную электростанцию экспертами МАГАТЭ. Соответствующее видео появилось на официальном Telegram-канале главы государства. В частности, там показано, как политик жмет руку руководителю международной делегации Рафаэлю Гросси.

Мы хотим, чтобы миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси нашла возможность попасть на ЗАЭС и сделать максимум во избежание всех этих угроз мирового масштаба. подпись к ролику

Напомним, что 29 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о том, что профильная миссия направляется на Запорожскую АЭС, а эксперты должны прибыть на место уже на текущей неделе. Российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнил, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ.

Зеленский назвал нужную для восстановления Украины сумму.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy_Official