Зеленский встретился с направляющимися на ЗАЭС экспертами МАГАТЭ

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с направляющимися на Запорожскую атомную электростанцию экспертами МАГАТЭ. Соответствующее видео появилось на официальном Telegram-канале главы государства. В частности, там показано, как политик жмет руку руководителю международной делегации Рафаэлю Гросси.
Мы хотим, чтобы миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси нашла возможность попасть на ЗАЭС и сделать максимум во избежание всех этих угроз мирового масштаба.
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Напомним, что 29 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о том, что профильная миссия направляется на Запорожскую АЭС, а эксперты должны прибыть на место уже на текущей неделе. Российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнил, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ.
Зеленский назвал нужную для восстановления Украины сумму.
Фото и видео: Telegram / Zelenskiy_Official
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