Зеленский назвал нужную для восстановления Украины сумму

Политик призвал французский бизнес помочь в восстановлении гражданской инфраструктуры на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал нужную для восстановления страны сумму. Во время своего обращения к "Движению предприятий Франции" (MEDEF) глава государства объяснил иностранцам, что сейчас властям требуется около 800 миллиардов долларов на эти задачи

Шестьсот-восемьсот миллиардов — это то, что говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы. Владимир Зеленский, президент Украины

Точную сумму украинский политик не назвал. Владимир Зеленский сослался на то, что специальная военная операция РФ еще не завершилась. Киев призывает международных партнеров сосредоточить свое внимание на "скорых вещах". Речь идет о восстановлении конкретной гражданской инфраструктуры, в том числе образовательной, жилой и портовой.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України