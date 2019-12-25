Секретарь СНБО Украины: Киев сознательно шёл к войне с РФ с 2019 года

Алексей Данилов рассказал о том, что планы Украины по боевому сопротивлению России держались в тайне.

Секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) Алексей Данилов рассказал о том, что Киев сознательно шёл к войне с Россией с 2019 года. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала. Он попросил СМИ отказаться от той мысли, что текущий кризис зародился только в 2022 году. По его мнению, украинские власти начали подготовку к столкновению с российской стороной 8-9 декабря 2019 года, когда еще не были подписаны Минские соглашения, а президент Владимир Зеленский в Париже отказался соблюдать те условия, которые предложили руководители Франции, Германии и РФ. Данилов подчеркнул, что Киев готовился "очень мощно".

Мягко говоря он сказал "Нет, друзья, Минска-3 не будет. Мы будем отстаивать свою страну". Мы на следующий день начали понимать, что большая война неминуема… Мы на сегодняшний день прошли 180 дней войны и мы на своей территории, мы её не сдали, это говорит о том, что мы готовились к войне. Алексей Данилов, секретарь СНБО

В СНБО добавили, что украинская сторона не разглашала информацию о подготовке боевого конфликта с Москвой. Все планы Киева держались в секрете.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт