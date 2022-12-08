Зеленский: восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно

Глава Украины рассказал о том, что население должно дать время ремонтным службам на выполнение восстановительных работ.

Восстановить энергосистему Украины сейчас полностью в настоящее время невозможно. Соответствующее заявление в ходе очередного видеообращения к народу сделал глава государства Владимир Зеленский. Политик уточнил, что именно по этой причине большинство населенных пунктов и районов работают по графикам отключений электричества. С 10 октября на территории страны регулярно слышна воздушная тревога из-за того, что российские Вооруженные силы наносят ракетные удары по военным и инфраструктурным объектам ВСУ. Эти действия обусловлены терактом на Крымском мосту.

О стабилизации энергосистемы и защите наших электростанций. Постоянно увеличиваем генерацию и поставки электричества. <...> Но стоит не забывать, что восстановить сто процентов энергосистемы <...> сейчас невозможно, нужно время. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский допустил, что украинский конфликт закончится в следующем году.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України