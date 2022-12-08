Зеленский: восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно

Восстановить энергосистему Украины сейчас полностью в настоящее время невозможно. Соответствующее заявление в ходе очередного видеообращения к народу сделал глава государства Владимир Зеленский. Политик уточнил, что именно по этой причине большинство населенных пунктов и районов работают по графикам отключений электричества. С 10 октября на территории страны регулярно слышна воздушная тревога из-за того, что российские Вооруженные силы наносят ракетные удары по военным и инфраструктурным объектам ВСУ. Эти действия обусловлены терактом на Крымском мосту.
О стабилизации энергосистемы и защите наших электростанций. Постоянно увеличиваем генерацию и поставки электричества. <...> Но стоит не забывать, что восстановить сто процентов энергосистемы <...> сейчас невозможно, нужно время.
Владимир Зеленский, президент Украины
Зеленский допустил, что украинский конфликт закончится в следующем году.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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