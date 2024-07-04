Зеленский высказался о возможном участии Путина во втором саммите мира

По его словам, представителей России планируют пригласить на второй саммит мира.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном участии президента РФ Владимира Путина во втором саммите мира. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

По словам Зеленского, представителей России планируют пригласить на второй саммит мира. Он выразил надежду, что следующий саммит пройдет по тому плану, который предполагает украинская сторона. Также украинский лидер заявил, что не уверен в участии Путина в нем.

Мне кажется, что он боится выезжать из России. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее политолог Светов назвал визит Орбана в Киев ритуальной процедурой.

Видео: YouTube / Зе!Президент