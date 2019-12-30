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Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
Сегодня, 8:39
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lesjasap

Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе

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Политик хочет быстрее завершить войну.

Владимир Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе. Президент Украины напомнил, что война продолжается. Он считает, что нужно еще большими усилиями постараться завершить боевые действия. Об этом политик написал в своем аккаунте на Facebook.

В воскресенье 26 января силовики со стороны Украины заявили об обстреле. Два человека погибли, еще двое получили ранения. С начала 2020 года на Донбассе жертвами стали уже 11 украинских военных.

Ранее Piter.tv писал о том, что первый президент Украины назвал способы возвращения Крыма и Донбасса.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: владимир зеленский, всу, гибель бойцов, донбасс
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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