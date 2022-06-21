Зеленский видит Италию среди стран-гарантов безопасности Украины

Заявление президент Украины сделал в рамках выступления на Global Policy Forum.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что видит Италию среди стран-гарантов безопасности Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках онлайн-выступления на Форуме глобальной политики (Global Policy Forum) от Института международных политических исследований. Политик отметил, что Киев уважает и доверяет Риму, а также признает культуру, историю, мощь и принципы итальянцев.

Что касается безопасности нашей страны, мы видим, и я лично, среди стран-гарантов безопасности в нашем ближайшем будущем, потому что Украина в этом нуждается, мы видим среди этих стран-друзей Италию. Владимир Зеленский, президент Украины

В своем видеообращении Владимир Зеленский указал на то, что Киеву от Запада нужно современное вооружение. Он заметил, что требуется такое оружие, которые обладает большим потенциалом, чем российское.

Зеленский попросил пять миллиардов долларов в месяц для поддержки украинской экономики.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України