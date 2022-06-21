  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:03
106
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Зеленский попросил пять миллиардов долларов в месяц для поддержки украинской экономики

0 0

Украинский лидер рассказал о дефиците бюджета страны.

Украинский президент Владимир Зеленский попросил денежные средства для поддержки  экономической системы страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках онлайн-выступления на международном мероприятии Global Policy Forum. По словам политика, на данный момент половина экономики Украины не работает, поэтому властям требуется финансовая поддержка.

Представьте, когда бы экономика половины Италии была полностью заблокирована и все ваши порты. Ни одна страна не выстоит в такой ситуации без финансовой помощи.

Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский лидер заметил, что когда киевский режим говорит о необходимости получения от Запада порядка пяти миллиардов долларов в ежемесячном режиме, то для чиновников это является "не просто цифрой". Средства необходимы для покрытия дефицита бюджета.

Зеленскому предложат на выбор страны для представления Украины в РФ по визовым вопросам.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: global policy forum, бюджет, владимир зеленский, дефицит
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии