Зеленскому предложат на выбор страны для представления Украины в РФ по визовым вопросам

Олег Немчинов сообщил о двух пунктах по дипломатической повестке Киева.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому предложат на выбор страны для представления национальных интересов Украины в России по визовым вопросам. Соответствующее заявление в эфире местных телеканалов сделал представитель кабинета министров Олег Немчинов. Эксперт напомнил, что у Киева и Москвы есть действующие соглашения между визовыми центрами. Он уточнил, что такие данные правительству предоставил в рамках заседания заместитель главы внешнеполитического ведомства Николай Точицкий.

Есть действующие соглашения. Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины, чтобы избрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в РФ. Олег Немчинов, чиновник из Украины

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Фото и видео: YouTube / TCH