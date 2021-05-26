Зеленский: треть стран НАТО не видит Украину в составе альянса

Киев намерен добиваться от стран других гарантий по безопасности.

Владимир Зеленский заявил, что треть стран НАТО не видит Украину в составе военного альянса. Такое заявление глава государства сделал для европейских СМИ, Интервью было показано вечером 21 марта в эфире Чешского телевидения. Политик полагает, что украинское общество будет давить на власти страны в данном вопросе. Политик заметил, что чиновникам придется сдавать "этот экзамен" перед народом.

Существует НАТО, в конституции закреплено стремление вступить в НАТО, но некоторые страны видят иначе…В рамках НАТО примерно одна треть стран, которые нас там не видят. Они даже это открыто заявили. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский полагает, что двери Североатлантического альянса все-таки останутся открытыми для Украины. Однако он добавил, что "мы все уже понимаем". Политик считает, что Киев не берут в состав блока, так как боятся Москвы. Он призвал сограждан успокоиться и предложить другие гарантии безопасности.

Зеленский назвал Израиль правильным местом для переговоров с Россией.

Фото и видео: Telegram/Zelenskiy / Official