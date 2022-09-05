На Украине рассказали о фигурантах расследования ситуации, в которой пострадали 15 человек.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в Чернигове задержали подозреваемых в причастности к взрыву. Он напомнил, что трагедия зафиксирована во время проведения выставки оружия. Фигурантами расследования стали два человека. Такими данными глава государства поделился в очередном видеообращении к народу. политик объяснил, что получил от специалистов доклад о произошедшем. Лидер страны отметил, что уголовное делопроизводство в текущий момент находится в Государственном бюро расследований.

Задержаны два человека, непосредственно причастные к трагическому инциденту в Чернигове. Тот, кто приказал отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие. И тот, кто разрешил ребенку взять оружие в руки. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик призвал власть и правоохранительные органы обеспечивать безопасность населения, а также не допускать появления боевого оружия на общественных мероприятиях. Инцидент произошел во время выставки 3 августа, которую организовали представители территориальной обороны города. На мероприятии 10-летний мальчик взял со стенда заряженный гранатомет, а затем нечаянно выстрелил из него. В результате ребенка оглушило, пострадавший вместе с матерью и 12-летним братом госпитализированы. Также в реанимационном отделении находится еще один ребенок. По данным местных СМИ, пострадало минимум 15 человек, включая восьмерых несовершеннолетних.

Зеленский предлагает создать на Украине аграрные кластеры.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент