Зеленский шокирован тем, что Израиль не поставляет Киеву системы ПВО

Разведка Украины рассказала, что Израиль поставляет оборонное вооружение другим странам.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия и противовоздушных систем от Израиля, которых киевски режим просил у еврейского государства. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего интервью для французских журналистов.

Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован... Израиль не поставил нам ничего, ноль. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик добавил, что прекорасно понимает ситуацию, в которой находится Израиль. Он полагает, что в регионе Ближнего Востока сложилась действительно слоная обстановка, а Иерусалиму приходится защищать свою территорию. При этом украинская разведка смогла узнать о том, что на самом деле Израиль все-таки поставляет системы ПВО и обронную технику третьим странам, но не Киеву.

Зеленский потребовал от Германии танки для "победы".

Фото и видео: YouTube / LCP - Assemblée nationale