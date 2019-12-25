На Украине объяснили, что Берлин должен подать пример Западу.

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Германии танки для "победы" страны. В ходе интервью с немецкими журналистами из издания Bild глава государства призвал Берлин не смотреть на своих международных союзников, а подавать им пример своими действиями. По мнению политика, каждый должен брать на себя ответственность за поступки. Они помогают спасать еще больше жизней.

Я хотел бы обратиться к Германии: вы независимы от других государств, если вы готовы спасти людей... тогда дайте нам эту технику... Если вы этого не хотите - это ваше мнение, но тогда не говорите, что сначала должны США, затем Польша. Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер страны добавил, что власти Украины благодарна Германии за оказываемую военную и финансовую поддержку, но ради того, чтобы одержать в конфликте победу, государству требуется больше ресурсов.

Зеленский заявил о "дипломатической мобилизации" различных стран в поддержку Украины.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України