Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным

Глава Украины видит подвижки в вопросе встречи с коллегой из Кремля.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о подвижках в направлении к встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе брифинга с местными СМИ. Слова главы государства приводятся авторами из издания "РБК-Украина".

Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что в среду, 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной. По словам главы российской делегации, помощника Владимира Путина Владимира Мединского, для рабочей встречи Путина и Зеленского необходимо предварительно проработать условия соглашения по мирному урегулированию. Эксперт добавил, что Москва донесла до Киева позицию о том, что мероприятие должно быть подготовлено соответствующим образом.

Зеленский просит у Запада еще $65 млрд на покрытие дефицита бюджета и оружие.

Фото: YouTube / Офіс Президента України