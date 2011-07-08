Глава Украины рассказал, что считает бойцов ВСУ - оружием.

Владимир Зеленский просит страны коллективного Запада выделить Украине еще 65 миллиардов долларов на покрытие дефицита государственного бюджета, а также производство вооружений. Лидер киевского режима заметил, что требуется также профинансировать выплаты украинским военнослужащим. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе брифинга с местными СМИ.

Ракеты, дроны, средства радиоэлектронной борьбы, это направление - $25 млрд. Это уже $65 млрд, если все это закрывать. Я начал над этим работать. Очень тяжелая тема, но я уже начал. Владимир Зеленский, глава Украины

Эксперт дал понять, что что также чиновники с Банковой улицы разыскивают у международных союзников средства на зарплаты солдатам ВСУ под предлогом того, что они являются "оружием". Ранее киевский режим покрывал эти расходы самостоятельно, а европейские политические элиты отказывались давать деньги на эту статью расходов.

Зеленский заявил, что "готов к действиям" в случае получения дальнобойного оружия.

Фото: YouTube / Офіс Президента України