Зеленский считает, что контрнаступление может пойти по разным сценариям

Глава Украины считает, что атака ВСУ может даться стране "очень дорого".

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что грядущее контрнаступление Вооруженных сил Украины может пойти совершенно по разным сценариям. Об этом глава государства рассказал в интервью американским журналистам из издания The Wall Street Journal. Политик не исключил, что эта атака может дорого обойтись киевскому режиму.

Я не знаю, сколько времени это займет. Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы намерены это сделать, и мы готовы. Владимир Зеленский, президент Украины

Говоря о членстве в НАТО, Владимир Зеленский отметил корреспондентам, что если киевскому режиму саммите в Вильнюсе летом 2023 года не дадут сигнал о готовности принять ее в Североатлантический альянс, то киевский режим не будет представлен на этом мероприятии.

Зеленский: некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят видеть Украину в альянсе.

Фото и видео: The Wall Street Journal