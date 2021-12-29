Зеленский: армия Украины не слабее вооружённых сил НАТО

Президент считает, что военный альянс поступает по отношению к Украине нечестно.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что армия его страны не слабее вооружённых сил НАТО. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с представителями иностранных СМИ. Политик добавил, что Киев будет развивать ВСУ вне зависимости от перспектив, которые открываются от членства в Североатлантическом военном альянсе. При этом, по мнению спикера, вопрос о вступлении Украины в НАТО, сейчас зависит не от Украины.

Мы будем развивать свою армию независимо от того, будет ли Украина в НАТО или нет…Запад должен открыто сказать, будет ли Украина в НАТО…Если мы не в НАТО - ок. Назовите причины. Скажите открыто, что мы никогда там не будем. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский считает, что военный альянс должен прямо обозначить украинские перспективы и объяснить, почему страну не берут в блок. По мнению политика, сейчас НАТО ведет себя нечестно по отношению к Киеву и не называет причин.

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Фото и видео: Facebook / Офіс Президента України