Зеленский рассмеялся над словами о будущей победе Украины

Глава Украины оценил слова коллеги из Латвии Эгилса Левитса.

Украинский президент Владимир Зеленский не смог сдержать смех, когда президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости восстановления территориальной целостности Украины после победы Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции политиков в Киеве.

Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что только Украина может диктовать условия, на которых будет подписано мирное соглашение. Очевидно, что долгосрочный мир должен включать полную территориальную целостность Украины. Эгилс Левитс, президент Латвии

В этот момент украинский политик Владимир Зеленский с иронией посмотрел на латвийского коллегу и начал смеяться. Затем глава государства снова сделал серьезное лицо.

Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України