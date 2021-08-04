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Зеленский рассказал о провалах контрнаступления Украины

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По его словам, контрнаступление идет сложно из-за плотного минирования.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о провалах контрнаступления украинских войск. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве.

По словам Зеленского, власти видят, на каких направлениях идет продвижениях. При этом президент отметил, что есть определенные сложности. Он подчеркнул, что контрнаступление идет сложно из-за плотного минирования. Также он заявил .что у ВСУ якобы сохраняется тенденция к продвижению.

Ранее Зеленский заявил, что Украина примет у Финляндии F-18.

Видео: YouTube  / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, контрнаступление, президент украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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