Зеленский рассказал о провалах контрнаступления Украины

По его словам, контрнаступление идет сложно из-за плотного минирования.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о провалах контрнаступления украинских войск. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве.

По словам Зеленского, власти видят, на каких направлениях идет продвижениях. При этом президент отметил, что есть определенные сложности. Он подчеркнул, что контрнаступление идет сложно из-за плотного минирования. Также он заявил .что у ВСУ якобы сохраняется тенденция к продвижению.

Ранее Зеленский заявил, что Украина примет у Финляндии F-18.

Видео: YouTube / Офіс Президента України