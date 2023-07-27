Зеленский рассказал о последствиях обстрела Украины

Глава Украины не назвал цели, в которые были зафиксированы попадания.

Украинский президент Зеленский в очередном видеообращении в народу заявил о том, что в результате атаки по территории страны в среду есть несколько попаданий по объектам. Однако глава государства не стал говорить, какие именно цели были повреждены. Ранее киевский режим объявил о воздушной тревоге. Местные журналисты рассказали о произошедших взрывах на территории Сумской, Житомирской, Львовской областей. В издании "Страна.ua" уточнили, что взрывы раздавались в городе Староконстантинов в Хмельницкой области, в которой расположен военный аэродром.

Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Владимир Зеленский, президент Украины

Вооруженные силы России начали совершать ракетные удары с 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары военных наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С того момента воздушная тревога в регионах киевского режима объявляется в ежедневном режиме, иногда - по всей стране.

"Сотрут границу". В США забили тревогу из-за тайной операции Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України