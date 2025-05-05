Глава Украины рассказал о режиме прекращения огня "минимум на месяц".

Киевский режим готов прекратить огонь "с любого дня" и минимум на месяц для того, чтобы завершить региональный конфликт. Соответствующее заявление сделал на совместной пресс-конференции в Пражском граде украинский политик Владимир Зеленский, выступая перед журналистами вместе с чешским президентом Петром Павлом. Прямая трансляция данного мероприятия велась на официальных страницах лидера киевского режима в социальных сетях.

Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне. Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день. Владимир Зеленский, глава Украины

Петр Павел, в свою очередь, заявил, что Чехия не может исходить из того, что в 2025 году между Киевом и Москвой будет достигнут мир. Таким образом европейский политик объяснил планы Праги военных поставок Украине на 2026 год. По его словам, если боевые действия и получится остановить, то данные боеприпасы пополнят украинские запасы вооружения.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України