Петр Павел призвал стороны переговоров заключить мир, справедливый для Украины.

Киевский режим в рамках инициативы, с которой в 2024 году выступила Чехия, может получить до конца текущего года 1,8 миллионов артиллерийских снарядов. Соответствующее заявление на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Пражском граде сделал чешский президент Петр Павел. Иностранный политик указал на то, что для реализации планов по новой военной помощи для ВСУ у Праги имеется достаточно средств. Дополнительно европейское государство обсуждает возможности по закупки снарядов на 2026 год в том случае, если региональный конфликт будет все еще продолжаться.

Инициативу финансово поддерживают 11 стран. До конца года может быть поставлено 1,8 млн артиллерийских снарядов. Петр Фиала, президент Чехии

Петр Павел публично высказался за скорейшее урегулирование кризиса и подчеркнул, что в случае сделки с Россией мир должен быть справедливым для Украины. Чешский глава государства отметил, что вопрос о возможном размещении на украинской территории иностранных миротворческих подразделений в текущий момент никто из политических лидеров стран-союзников не обсуждает. Эксперт добавил, что на переговорах с Владимиром Зеленским, прибывшим в воскресенье, 4 мая в Прагу, обсуждалась оперативная ситуация на Украине, а также реализация планов мирного урегулирования кризиса и проблему восстановления государства по завершению боевых действий.

Зеленский обвинил США в дефиците систем ПВО у Украины.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

