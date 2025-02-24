Зеленский продолжил обижаться на Трампа

Глава Украины прокомментировал слова президента США о том, что в Киеве правит диктатор.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский продолжил обижаться на американского президента Дональда Трампа из-за его высказываний в свой адрес. Такой инцидент произошел во время пресс-конференции украинского политика с местными журналистами. Отдельно глава государства прокомментировал слова коллеги из Вашингтона о диктаторстве. В Киеве заметили, что слова Трампа нельзя назвать комплиментарными. Владимир Зеленский считает, что обижаться на такой статус, как "диктатор" будет именно тот, кто в реальности диктатором и является. Сам же себя политик считает законно избранным президентом. Он пояснил, что когда правительство объявит о завершении военного положения, тогда и будут объявлены выборы. Глава Украины пояснил, что не собирается находиться у власти десятилетиями.

Если лидеры начинают говорить теми или иными словами и некорректными по моему мнению цифрами, это потом имеет влияние на социальное мнение. Реагирую на сигнал, который идет из Америки.... А слова - они пройдут, может что-то хорошее потом скажет. Для меня важно, что обо мне думают украинцы. Владимир Зеленский, президент Украины

В середине прошлой недели президент-республиканец Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского в социальной сети Truth Social. В частности, лидер Белого дома назвал оппонента "диктатором без выборов". Власти в Вашингтоне обвинили Зеленского в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Дональд Трамп выражает недовольство тем, как Зеленский управляет своим государством.

Зеленский: Украина готова к действительно полезному соглашению с Президентом США.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України