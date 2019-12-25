особая угроза нависла над Львовской, Закарпатской и Ровенской областями.

Владимир Зеленский призвал запад Украины готовиться ко второй волне коронавируса. Об этом политик заявил во время совещания по предотвращению распространения инфекции. Его слова приводят местные журналисты со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий Владимир Зеленский, президент Украины

Глава Украины отметил, что медика следует настроиться на любой исход после возникновения второй вспышки COVID-19. Ранее Минздрав страны отметил, что наибольшее количество новых зараженных наблюдается во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях.

Онколог рассказал, как подготовиться ко второй волне коронавируса в России.