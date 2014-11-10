Зеленский призвал участников конференции по восстановлению Украины к конкретным действиям

Он отметил, что украинская делегация представит в Лондоне "конкретные предложения" Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников конференции по восстановлению страны к конкретным действиям. Конференция проходит в Лондоне. Украинский лидер выступил по видеосвязи.

Зеленский поблагодарил страны, с которыми были согласованы ключевые принципы восстановления. Он подчеркнул, что по итогам нынешней конференции необходимо переходить к реальным проектам. Также глава государства отметил, что украинская делегация представит в Лондоне "конкретные предложения" Киева.

Ранее Зеленский заявил, что Буданов принял участие в заседании военного кабинета.

Видео: YouTube / phoenix