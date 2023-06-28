Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса на Украине

Глава Украины объяснил свое решение.

Украинский президент Владимир Зеленский в среду 28 июня на заседании Верховной рады (местного парламента) выступил за легализацию лекарств, создаваемых на основе медицинского каннабиса. Глава государства пояснил свою позицию. Политик считает, чт лучшие мировые практики, эффективные решения, какими бы сложными или необычными они не казались для населения или властей, должны быть применены в стране.

...Чтобы всем нашим гражданам - украинцам и украинкам - не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик пояснил, что киевскому режиму необходимо провести соответствующие научные исследования, а само производство такого товара должно быть расположено на территории страны.

Зеленский заявил, что Украина нуждается в доктрине будущего.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України