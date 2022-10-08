Зеленский признал южные Курилы "оккупированной Россией территорией"

Украинский лидер рассказал о том, что поддерживает территориальную целостность Японии.

Украинский президент Владимир Зеленский признал южные Курильские острова "оккупированной Россией территорией". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе очередного видеообращения к народу, размещенном в его социальных сетях. Политик заметил, что уже подписал документ, а ранее аналогичное постановление было одобрено Верховной Радой.

Украина подтвердила свое уважение суверенитету, территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер страны назвал украинские решение важным, справедливым, юридически безупречным и историческим. В указе президента говорится о том, что свою позицию относительно Курил киевский режим изменил исходят из норм международного права, в которых говорится о принципе территориальной целостности.

Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України