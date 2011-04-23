Глава Украины сообщил о прогрессе наступления ВСУ в регионе конфликта.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил на британской конференции по вопросу восстановления государства после регионального конфликта заявил странам коллективного Запада о том, что прогресс контрнаступления Вооруженных сил Украины оказался медленнее, чем ожидалось руководством киевского режима ранее. Политик публично признал медленный темп продвижения армии, но заметил, что что быстрых результатов от бойцов ждать не стоит. По мнению главы государства, речь идет о реальной ситуации, а не о "голливудском фильме". Владимир Зеленский подчеркнул, что российские Вооруженные силы заминировали около двести тысяч квадратных километров территории, расположенной в зоне проведения специальной военной операции.

При всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский представил свое видение действий для создания "основ для мира".

Фото и видео: YouTube / phoenix