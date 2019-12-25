Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом" за "дефицит" энергоресурсов

Глава Украины не считает энергетическую ситуацию в стране трагической.

Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом" а том случае, если они решат поиграть в"искусственный дефицит" энергетических ресурсов. Соответствующее заявление политика опубликовано в его Telegram-канале.

Каждый год осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "Искусственный дефицит". Суть очень простая: разгоняются новости о нехватке угля, газа, и спрос растет, цена увеличивается, а платим мы с вами. Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать. Владимир Зеленский, президент Украины

В Киеве напомнили олигархам, что существует реальный дефицит терпения народа и власти, а не энергоресурсов. По словам Зеленского, когда у государства закончится ангельский запас терпения, то для нарушителей начнется "адский период". Он призвал олигархов попытаться помощь своей стране. По словам политика, бизнесмены должны иметь не только серьезные активы, но должны обладать и большей сознательностью и ответственностью. Энергоситуацию на Украине Зеленский не считает трагической, как е рисуют отдельные "истеричные медиа".

Доктор Комаровский назвал поддержку Зеленского глупой ошибкой.

Фото и видео: