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Зеленский приехал на саммит в Молдавии

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В саммите участвуют все страны Евросоюза, а также государства, не являющиеся членами организации.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Молдавию. Об этом сообщает агентство Moldpres.

Украинский лидер примет участие в саммите Европейского политического сообщества. Зеленский первым из глав государств прибыл в замок Мими в городе Бульбоакэ, где встретился с президентом Молдавии Майей Санду. Отмечается, что в саммите участвуют все страны Евросоюза, а также государства, не являющиеся членами организации.

Ранее глава Еврокомиссии выступила против прекращения огня на Украине.

Видео: YouTube / Lisa MD

Теги: визит, владимир зеленский, молдавия, президент украины, саммит
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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