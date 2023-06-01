Зеленский приехал на саммит в Молдавии

В саммите участвуют все страны Евросоюза, а также государства, не являющиеся членами организации.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Молдавию. Об этом сообщает агентство Moldpres.

Украинский лидер примет участие в саммите Европейского политического сообщества. Зеленский первым из глав государств прибыл в замок Мими в городе Бульбоакэ, где встретился с президентом Молдавии Майей Санду. Отмечается, что в саммите участвуют все страны Евросоюза, а также государства, не являющиеся членами организации.

Ранее глава Еврокомиссии выступила против прекращения огня на Украине.

Видео: YouTube / Lisa MD